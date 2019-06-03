نشطاء يسخرون: العيد يوم الثلاثاء بالعافية

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هلال - صورة أرشيفية
دشن نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حدثا أو Event بعنوان "العيد يوم الثلاثاء بالعافية"، وذلك بعد تضارب الأقوال حول ما إذا كان العيد سيكون غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء، معلنين بسخرية، من خلال الحملة أنهم لن يتحملوا يوما آخر في الصيام وأنهم سيعتبرون الثلاثاء يوم العيد رسميا حتى لو كان العيد يوم الأربعاء، واكتفى النشطاء بوضع تكبيرات العيد في الخانة المخصصة لتوصيف الحدث عبر "فيسبوك"، كما اختاروا مكانا للتجمع ليكون مسجد مصطفى محمود في شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين.
للمزيد من التفاصيل حول الحدث (اضغط هنا)مناحية أخرى، أصدرت الحسابات الفلكية، اليوم الإثنين، بيانا، أكدت فيه أن هلال شهر شوال ولد اليوم في الساعة الثانية عشر ودقيقتين ظهرا، بتوقيت القاهرة، وذلك بعد حدوث الاقتران، وبحسب البيان فإن الهلال سيظل في سماء مدينتي مكة المكرمة والقاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس
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مناحية أخرى، أصدرت الحسابات الفلكية، اليوم الإثنين، بيانا، أكدت فيه أن هلال شهر شوال ولد اليوم في الساعة الثانية عشر ودقيقتين ظهرا، بتوقيت القاهرة، وذلك بعد حدوث الاقتران، وبحسب البيان فإن الهلال سيظل في سماء مدينتي مكة المكرمة والقاهرة لمدة 6 دقائق بعد غروب شمس اليوم، بينما يظل الهلال في باق محافظات الجمهورية لمدة ما بين 5 إلى 7 دقائق، وبالنسبة للعواصوم العربية والإسلامية فإن الهلال سيظل في سمائها لمدة ما بين 1 إلى 17 دقيقة، وبالتالي فإن عيد الفطر فلكيا، يكون غدا الثلاثاء، وتكون الصلاة في الساعة الخامسة و19 دقيقة صباحا، بالقاهرة.
ومن جانبه، كشف محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي، أمس الأحد، الظروف المتعلقة برؤية هلال شهر شوال في مختلف أنحاء العالم، محددا اليوم الأول المتوقع لعيد الفطر. (التفاصيل)
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