انت الان تتابع 14 شخصا يترجمون صلاة العيد للغة الإشارة في بني سويف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف، اليوم الإثنين، أنه تم توفير 14 من المتخصصين في ترجمة لغة الإشارة بالتناوب في 8 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة، منها 2 بمدينة بني سويف في مسجدي عمر بن عبد العزيز وأبو بكر الصديق شرق النيل، و6 ساحات بعواصم المدن الست الأخرى، وذلك لشرح خطبة عيد الفطر المبارك ليتمكن ذوو الإعاقة السمعية من فهم مضمون الخطبة والاستفادة منها، وضمن مبادرة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الأوقاف والتعليم لترجمة صلاة الجمعة بلغة الإشارة في عدد من المساجد الرئيسية، بواسطة مترجمي لغة الإشارة بإدارة التربية الخاصة.

وأشار عبد الجابر إلى أن برنامج أول أيام عيد الفطر يتضمن العديد من الفقرات، التي تعكس أجواء رائعة ورسم البسمة وإدخال البهجة إلى قلوب أهالى المحافظة، من خلال فقرات غنائية وكرنفالية مميزة يشارك في تنفيذها قطاعات الشباب والرياضة والثقافة وشباب الكشافة تحت إشراف الوحدة المحلية. وأكد أنه سيتم المرور على

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