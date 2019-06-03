شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مجمع الفقه الإسلامي في السودان، إن يوم الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، على أن يكون الأربعاء أول أيام عيد الفطر لسنة 1440 للهجرة.

وأوضح الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، الشيخ إبراهيم أحمد الشيخ الضرير، في تصريح لوكالة الأنباء السودانية «سونا»، أنه تأكد عدم ثبوت الرؤية الشرعية المتفقة مع الحساب الفلكي المجمع عليه بين الفلكيين.

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وفي وقت سابق، أعلنت، الإثنين، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، ولبنان، أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء، الموافق 4 يونيو، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

أما مصر والأردن وسوريا وفلسطين، فأعلنت أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت معظم دول العالم الإسلامي قد بدأت شهر رمضان يوم الإثنين 6 مايو، وبالتالي فإنها تتحرى هلال شهر شوال يوم الإثنين.

يذكر أن بعض الدول، مثل بروناي وباكستان وبنجلاديش وإيران وسلطنة عمان والمغرب، بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، 7 مايو، وستتحرى هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 4 يونيو.