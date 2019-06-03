شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: انتظام صرف معاشات شهر يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن انتظام عمليات صرف معاشات شهر يونيو في يومها الثالث، حيث بدأ صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتباراً من السبت الموافق 1 يونيو من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، وبنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد، كما بدأت البنوك في الصرف اعتبارا من يوم الأحد 2 يونيو، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث يبلغ إجمالى المبالغ المحولة على البنوك 3.7 مليار جنيه لعدد 1.5 مليون قائم بالصرف.

وأكدت وزيرة التضامن أن تقديم موعد صرف المعاشات ليصبح بداية من اليوم الأول من الشهر، يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعلنت اللجنة المُشكّلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم، أن إجمالى عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى عصر اليوم الثالث من شهر يونيو قد بلغت ما يزيد على 4.323 مليون عملية صرف بقيمة إجمالية حوالي 6 مليارات جنيه، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 536.833 حركة صرف بقيمة إجمالية 850 مليون جنيه. وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلى 1.486 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 1.746 مليار جنيه، بالإضافة إلى 2.300 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 3.380 مليار جنيه.