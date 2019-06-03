شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يهنئ السيسي بعيد الفطر: خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الفخر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

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وتضمنت البرقية: «يسعدنى أن أرسل لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة القليوبية خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الفخر والإعزاز والتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما يطيب لي ولجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة أن نبعث لفخامتكم أسمى معاني التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات في ظل قيادتكم الرشيدة، رعاكم الله ووفقكم وسدد على طريق الحق خطاكم وكل عام وفخامتكم بخير».

كما أرسل محافظ القليوبية برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والوزراء وجميع المحافظين بهذه المناسبة العطرة.

ويتقدم المحافظ بخالص التهنئة لأهالي محافظة القليوبية وأعضاء الجهاز التنفيذى وأعضاء مجلس النواب، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.