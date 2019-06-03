شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يرسل تهنئة بعيد الفطر للرئيس: أمدّكم الله بموفور الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

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جاء فيها: «يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليُمن والبركات، راجيا الله عز وجل أن يمدكم بموفور الصحة والسعادة والتوفيق ويسدد على طريق الخير خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث محافظ المنيا برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والسادة الوزراء وجميع المحافظين بهذه المناسبة العطرة.

ويتقدم المحافظ بخالص التهنئة لأهالي محافظة المنيا وأعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس النواب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.