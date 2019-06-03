شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تلغي رحلتين إلى السودان بسبب الأوضاع الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت شركة مصر للطيران إلغاء رحلتيها المتجهتين إلى الخرطوم، مساء اليوم وصباح الغد، وهما الرحلة رقم MS 853 التي كان مقررًا لها الإقلاع في تمام الساعة ٢٣:٤٥ مساء اليوم، والرحلة رقم MS 857 التي كان من المقرر إقلاعها في تمام السابعة صباح الغد.

وتهيب شركة مصر للطيران بالسادة عملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة الـCall Centre على رقم ١٧١٧ من أي موبايل، أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ من أي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل.