شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تحسم الجدل حول رؤية هلال شهر شوال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت دار الإفتاء المصرية، في صفحتها على «فيس بوك»، إنه لا صحة لما يشاع أن الدار ستستطلع هلال شهر شوال بعد العشاء، ويوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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