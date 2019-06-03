تعرف على أماكن الفسحة والتنزه ببنى سويف خلال أيام عيد الفطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضم بنى سويف العديد من الأماكن الترفيهية ما بين حدائق ومتنزهات وحمامات سباحة وملاهى للأطفال، و التى يمكن للمواطنين زيارتها والاستمتاع بها خلال أيام عيد الفطر المبارك وهى : - ىالحدائق والمتنزهات العامة، أبرزها النيل والنجار والشلال وعابدين والكورنيش بمواجهة مركز المؤتمرات ، وبداخلها الملاهى الترفيهية وألعاب الأطفال. - حديقة الحيوان بميدان العبور وبها أنواع مختلفة من الحيوانات والطيور وكافتريا للعائلات ، ولاتزيد قيمة تذكرة الدخول عن 5 جنيهات. - الأندية الرياضية والاجتماعية مثل بنى سويف الرياضى ، والقوات المسلحة والطلائع و الادارة المحلية والشرطة والتى تحرص على استقبال الأعضاء والمواطنين و فتح حمامات السباحة وتنظيم الحفلات والمسابقات وتوزيع الجوائز والهدايا. Advertisements - كورنيش النيل وبه المرسي الذى يستقل الأهالى منه الاتوبيس النهرى والمراكب الشراعية للاستمتاع بالهواء النقى والتنزه داخل النيل. - الحمام الأولمبى بالاستاد الرياضى على كورنيش النيل والذى يستقبل رواده من الشباب والطلائع للاستحمام فى مياهه هربا من حرارة الطقس. - حدائق وكافيهات "مقاهى" مدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل والتى تقدم المشروبات والأكلات المتنوعة و تنظم حفلات الدى جى.

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