​"إسكان النواب" تناقش إشكاليات الصرف وانقطاعات المياه عقب عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تناقش لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، الأحد القادم، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لوزارة الإسكان، بشأن إشكاليات المجتمعات العمرانية والصرف الصحي وانقطاع المياه بالعديد من المناطق المتفرقة بأنحاء الجمهورية.

وتتضمن المناقشات النائب علاء والـي، بشأن عدم وجود مياه شرب وانقطاعها المستمر بمحافظات "الجيزة ــ البحيرة ــ الفيوم ــ أسيوط ــ المنيا"، والنائب سامي المشد، بشأن المعايير التي تقوم على أساسها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص وتسعيرها الأراضي داخل نطاق المدن الجديدة.

وتضم أيضا النائب محمود عبدالسلام الضبع، بشأن تقنين واضعي اليد على الأراضي الزراعية بالحزام الأخضر بقرية الصالحية بالجبلا و مركز قنا والتابعة لمدينة قنا الجديدة بنظام التمليك وليس حق الانتفاع أسوة بما قامت به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعديد من الأراضي المنزرعة ضمن الحزام الأخضر.

بالإضافة لمتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات في شأن طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الخولي، بخصوص إهدار المال العام في التعامل على الأرض الكائنة بمساحة الـ 550 فدانًا بالشيخ زايد، والنائب رمضان سليمان موسى مرزوقة، بشأن المطالبة بوقف القرار الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية بإزالة عدد 30 منزلاً بنطاق الوحدة المحلية لقرية الأحرار بشمال سيناء.

كما تضم المناقشات النائب محمد أحمد إسماعيل، بشأن وجود شبهة إهدار للمال العام بسبب حفر لعمل توصيلة من شارع بهجت الشوربجي لتوصيلها لشارع ترعة عبد العال لتحقيق توزيع عادل لكميات المياه داخل بولاق الدكرور دون دراسات، و انقطاع المياه المستمر بمحافظة الجيزة وخاصة منطقة بولاق الدكرور، ودور صندوق تطوير العشوائيات في تطوير المناطق الأكثر احتياجًا، وعدم تنفيذ محور الملك عبدالله منذ أكثر من 8 سنوات بمنطقة بولاق الدكرور.

وتضم النائب ثـروت سويلــم، بشأن ضعف المياه بمدينة أبو حماد وقرى مركز أبو حماد ومدينة القرين ــ الشرقية رغم وجود أكبر محطة مياه على مستوى الجمهورية بمنطقة العباسة ــ أبو حماد، وعدم تثبيت المتعاقدين في مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان منذ عشر سنوات، وتضرر العاملين بشركة مياه الشرب بالشرقية من تعنت إدارة الشركة في تنفيذ حكم المحكمة بإلغاء قرار رقم 121 لسنة 2012 الذي يتضمن تعديل ضم العلاوات الخاصة طبقًا للنظام التراكمي إلى أساسي المرتب لجميع العاملين اعتبارًا من 1/7/1993 أسوة بالشركات الأخرى.

كما تضم النائب محمود عطية، بشأن إنقطاع المياه عن دائرة حي غرب وبعض المناطق بحي شرق ــ شبرا الخيمة ــ القليوبية وتلوث مياه الشرب بحي غرب شبرا الخيمة ــ القليوبية، وتفاقم مشاكل خطوط مياه الشرب بشكل متكرر في الآونة الأخيرة بحي غرب شبرا الخيمة ــ القليوبية.

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كما تضم النائب حسين غيتـــة، بشأن انقطاع المياه المستمر بمركز العدوة المنيا، والنائبه ميرفت موسى الشرقاوي، بشأن عدم صلاحية مياه الشرب ببعض القرى بمحافظة المنيا.

والنائب حسام العمـدة، بشأن التقرير الصادر من جامعة أسيوط بشأن عدم صلاحية مياه الشرب بالعديد من المحطات بمحافظة بني سويف، والنائبة هالة أبو السعد، بشأن غرق عدد ثلاثة عمال تابعين لمحطة الصرف الصحي بقرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس، كفر الشيخ أثناء تأدية أعمالهم ببيارة المحطة.

في السياق ذاته أيضا النائب محمد علي عبدالحميد السيد، بشأن ضعف مياه الشرب بمنطقة الطالبية ــ الهرم ــ الجيزة، وعمرو غلاب، بشأن تلوث مياه الشرب بقرى مركز ملوي محافظة المنيا.

وعبدالقادر إبراهيم حسين، بشأن عدم تقنين أوضاع الأراضي للمواطنين بمركز بدر ــ البحيــرة، ومحمود حمدي أبو الخير، بشأن قرار التخطيط العمراني بوزارة الإسكان بتحديد الارتفاعات ببعض القرى التابعة لمركز البلينا ــ سوهاج بثلاثة أمتار، وأحمد همام، بشأن فرض قيود ارتفاعات المباني 3 أمتار و6 أمتار فقط في بعض القرى بمركز السنبلاوين ــ الدقهلية، و النائب وحيد قرقر، بشأن معاناة المواطنين بمركز بلقاس والستاموني من قيود الارتفاع التي تؤثر في سعر بيع الوحدات السكنية.

كما تضم النائب عاطف مخاليف، بشأن سوء تصرف السيد رئيس مرفق القاهرة الكبرى في استخدام مبلغ 17 مليون جنيه لعمل تحويلة خط مياه (900) لتفادي منزل مبني على أراض الدولة، والنائب المعتز بالله النجار، بشأن تحديث وتعديل الأحوزة العمرانية لبعض قرى مركز دمنهور ــ محافظة البحيرة ودراسة فصل محطة مياه فيشــا عن محطة مياه المحمودية للحد من الانقطاع المستمر للمياه في قرى وتوابع مركز دمنهور ــ محافظة البحيرة.

والنائب محمد عبدالغني عبدالمطلب، بشأن تضرر مالكي وشاغلي منطقة واحد كم من سور مطار برج العرب من قرارات جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية، والنائب محمد سليم عسكر، بشأن عدم توصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة بمدينتي قــوص ــ قفط ــ محافظة قنا، وأسباب الانقطاع المتكرر في ميــاه حجــازة قبلي وبحري وسرعة الانتهاء من محطة مياه حجازة بحري.

والنائب عبدالكريم زكريا، بشأن تقاعس الحكومة في إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمركزي أبنوب والفتح بمحافظة أسيوط، وأحمد خليل خير الله، وأحمد الشريف، بشأن عدم تنفيذ التوصيات الخاصة بتقنين أوضاع مناطق الحزام الأخضر ببعض النجوع بمدينة برج العرب الجديدة ـــ الإسكندرية،

والنائب محمد بدوي عبدالرحيم، بشأن عدم صدور قرار بإنشاء مدينة بني مزار الجديدة شرق النيل رغم إدراجها بالمخطط العام، ومحمد إسماعيل جاد الله، بشأن عدم إدراج بعض المناطق بمركز البرلس بالحيز العمراني رغم وجودها داخل الكتلة السكنية.