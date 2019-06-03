بالفيديو.. وزير الدفاع يلتقي وزير خارجية رواندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد تامر الرفاعي، فيديو للقاء الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ريتشارد سيزيبيرا وزير خارجية جمهورية رواندا، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة وسفير رواندا بالقاهرة.

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