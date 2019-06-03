"الوطنية للصحافة" تحدد معايير سفر رؤساء التحرير ومندوبي الصحف للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة، قرارا بقصر السفر خارج البلاد في الزيارات الرسمية بما في ذلك زيارات رئيس الجمهورية؛ ترشيدًا للإنفاق وتفعيلا لقرارات الإصلاح المالى، على رؤساء التحرير ومندوبي الصحف وحدهم، ولا يتم السفر بالنسبة للسادة رؤساء مجالس الإدارات.

وقررت الهيئة، وفق بيان، اليوم، أن يكون السفر للمؤسسات الصحفية الرئيسية الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير ووكالة أنباء الشرق الأوسط، وأن يقتصر على اثنين فقط من المؤسسات الأربع المذكورة، من ضمنها رئيس تحرير الإصدار الرئيسي، ومراسل متخصص في الشئون الخارجية بالبلد المعنية بالزيارة ويجيد لغتها.

وأكدت الهيئة، ضرورة الالتزام بالقرار والحصول على موافقتها، وكذلك إخطارها ببدلات السفر وما في حكمها.