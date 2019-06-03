​برلماني يطالب "الصحة" بوضع حلول لنقص التمريض في المستشفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

تقدم اللواء تادرس قلدس، نائب أسيوط وعضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصحة والسكان، حول نقص أعداد أطقم التمريض بالمستشفيات عامة و مستشفى أسيوط العام بشكل خاص.

واوضح "قلدس"، في بيان اليوم الاثنين، أن نقص التمريض بالمستشفى يزيد من معاناة المرضى، فلا يجد المريض من يرعاه وتتاخرالخدمة الطبية بشكل ملحوظ، نتيجة زيادة الضغط على العدد القليل من الممرضات المتواجدين بالمستشفى.

وتابع،: "المشكلة لها أسباب واضحة يجب معالجتها، وهي عدم توفر بيئة عمل مناسبة ومرضية بالمستشفيات للممرضات وهو سبب رئيسي وراء الاستقالات أو التسربات، بالإضافة إلى الحالة المادية وهي أهم الأسباب لانخفاض الراتب والبدل الشهري، مما يجعلهن يقدمن استقالاتهن للبحث عن رواتب أفضل".

وطالب النائب، بزيادة أعداد الممرضات وتوفير بيئة مناسبة للعمل، وتوفير التدريبات اللازمة لهم للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.