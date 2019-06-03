​طلب إحاطة بشان النصب على الشباب بدعوى توفير فرص عمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تقدم محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار ظاهرة النصب على شباب بدعوى توفير فرص عمل لهم.

وأوضح "زين الدين"، في بيان اليوم الاثنين، أن هناك شركات أو كيانات مجهولة الهوية تستغل الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد للإعلان عن وظائف لاستغلال ظروف الشباب الطامح في إيجاد فرصة عمل، وذلك إما عبر الإعلان في الشوارع والمواصلات أو حتى عبر الإنترنت للوصول لأكبر عدد ممكن أو من خلال شركات أخرى وسيطة مهمتها توفير فرصة العمل للشاب داخل شركة أخرى مقابل اقتطاع جزء من مرتبه.

وطالب النائب بتشديد الرقابة على مثل هذه الإعلانات وتتبع مصدرها ومحاسبة أصحابها، بالإضافة إلى توعية الشباب بفرص العمل التي توفرها الدولة للشباب والتسهيلات التي تقدمها لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإمكانية التوجه لوزارة القوى العاملة للبحث عن وظيفة مناسبة، وتتبع إعلانات الوظائف ذات المصدر المعلوم.