نشرة الحوادث المسائية.. السيطرة على حريق في شبين الكوم ومقتل مٌسنة بالسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"قضايا الدولة" تهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

تقدم المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة والسادة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى ومستشارو الهيئة بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

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"ضربه لحد ما طلع في الروح".. جريمة الفطار في بولاق الدكرور

أسدلت أجهزة الأمن بالجيزة الستار عن جريمة مقتل شاب على يد آخر قبل أذان المغرب أمس الأحد، بمنطقة بولاق الدكرور عقب ضبط الجاني.

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رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية يطالب الموظفين بسرعة إنجاز الأعمال

طالب المستشار يحيى خضري رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، العاملين والموظفين بالمحاكم بضرورة إنجاز أعمالهم لتحقيق العدالة الناجزة، والتي تصب في مصلحة المتقاضين، كما استمع لهم للتعرف على المعوقات التي قد تحول دون إنجاز أعمالهم، وأعلن دعمه الكامل لهم لتذليل أي معوقات من أجل تحقيق الهدف المنشود.

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ضحية جديدة لـ "مزلقان الموت" في البدرشين

ضحية جديدة لحوادث عبور المشاة لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لذلك الغرض، إذ لقيت عجوز مصرعها تحت عجلات القطار بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

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وزير الداخلية يتفقد لجان امتحانات طلبة كلية الشرطة

تفقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لجان امتحانات طلبة كلية الشرطة، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات.

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أمن القاهرة يكشف لغز العثور على جثة مسن بالسلام

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عامل متهم بقتل مسن في السلام.

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تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة "اغتيال النائب العام المساعد" لـ10يونيو

أجلت المحكمة العسكرية، نظر محاكمة 304 متهمًا بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لجلسة 10 يونيو؛ لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين

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تفاصيل مقتل حداد حلوان على يد 4 أشخاص

أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالاشتراك مع آخرين في قتل حداد بسبب خلافات الجيرة بينهم.

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ابنة "شوبير" عن سرقة منزلها: "كنت بزور بابا.. والجنايني بلغني"

أمرت نيابة أول أكتوبر، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول سرقة فيلا نجلة الإعلامي أحمد شوبير، الكائنة بداخل كومبوند شهير في مدينة السادس من أكتوبر. كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان لتحديد هوية المتهم.

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السيطرة على حريق داخل محل أدوات كهربائية في شبين القناطر

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، على حريق شب في محل أدوات كهربائية بشارع المستشفى الأميري بشبين القناطر.

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