"قضايا الدولة" تهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: تقدم المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة والسادة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى ومستشارو الهيئة بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وجاء في برقية تهنئة الهيئة " نسأل المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل سوء وأن يحقق شعبنا العظيم آماله وطموحاته التنموية في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

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