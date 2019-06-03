مصر | السيطرة على حريق بمحل أدوات كهربائية بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق بمحل أدوات كهربائية بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساد الهدوء بعد إخماد الحماية المدنية بالقليوبية حريق إندلع بمحل أدوات كهربائية بشارع المستشفى الأميري بشبين القناطر.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية وعلى الفور تم الدفع بثلاث عربات مزودين بخزانات مياه، ومواد كيميائية، وقامت القوات بمساعدة الأهالى من الحد فى تمدد الحريق خارج الإطار المحترق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.