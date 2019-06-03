مصر | النيابة تأمر بحبس المتهم بقاتل جاره ببولاق 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بحبس المتهم بقاتل جاره ببولاق 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بقتل جاره بمنطقة بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة التحري حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة والتصريح بدفنها عقب بيان الصفة التشريحية.

وباشرت نيابة بولاق الدكرور، بجنوب الجيزة، التحقيقات حول مقتل شاب على أيدي جاره، فسدد له طعنة أودت بحياته، ويرجع ذلك نتيجة لخلافات بينهم.

وأدلى المتهم بأقواله أمام النيابة، حيث اعترف بفعله، وقال إنه لم يقصد قتل المجني عليه، و"لكني لم اتمالك نفسي نتيجه لسبه ببعض الألفاظ".

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وتبين من خلال التحقيقات أنه نشبت بين المتهم والمجني عليه مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد مقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، فانتقل المقدم محمد الجوهرى إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن عاطل طعن عامل مما أسفر عن مقتله، بسبب خلافات الجيرة بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وبمواجهة القاتل اعترف أمام العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة، بقتل المجنى عليه، بسبب تعرضه للشتم والسباب، من جانب القتيل، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.