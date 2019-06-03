مصر | القبض على عصابة سرقة الكابلات النحاسية بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عصابة سرقة الكابلات النحاسية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات مباحث قسم المعصرة من ضبط 3 أشخاص كانوا يحملون كابلات نحاسية ملك للدولة، وذلك لبيعها وتتم الآن مناقشة المتهمين حول واقعة السرقة، وتم إخطار اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة بالواقعة.

وتعود البداية عندما شاهد أهالى منطقة الضباط بالمعصرة ثلاثة أشخاص يحملون كابلات نحاسية ملك للدولة، وبسؤال الأهالى لأحد المتهمين، تبين وجود عنصر الشك فى أحدهم مما دفع الأهالى الى إخطار المقدم وسام عطية رئيس مباحث المعصرة وعلى الفور قامت قوات امنية بالقاء القبض على المتهمين لإستكمال التحقيق معهم.

ويقوم الآن رجال المباحث بمناقشة المتهمين حول قيامهم بسرقة الكابلات ومعرفة القائم بتلك العمليات، حيث تبين أثناء المناقشة أنهم إعتادوا سرقة الكابلات النحاسية وبيعها، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.

