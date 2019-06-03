مصر | "شتمني ومعرفتش أمسك نفسي".. عاطل يقتل جاره في رمضان ببولاق الدكرور

وباشرت نيابة بولاق الدكرور، بجنوب الجيزة، التحقيقات حول مقتل شاب على أيدي جاره، حيث سدد له طعنة أودت بحياته، ويرجع ذلك نتيجة لخلافات بينهم.

وأدلى المتهم بأقواله أمام النيابة، حيث اعترف بفعله، وقال إنه لم يقصد قتل المجني عليه، ولكنه لم يتمالك نفسه نتيجه لسبه ببعض الألفاظ.

وتبين من خلال التحقيقات أنه نشبت بين المتهم والمجني عليه مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

وتعود بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد مقتل عامل نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، فانتقل المقدم محمد الجوهري إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات، تبين أن عاطل طعن عاملا مما أسفر عن مقتله، بسبب خلافات الجيرة بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

وبمواجهة القاتل اعترف أمام العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، بقتل المجني عليه، بسبب تعرضه للشتم والسباب، من جانب القتيل، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.