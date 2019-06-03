مصر | إخلاء سبيل "رنا هويدي" بكفالة 50 ألف جنيه في واقعة الفيديوهات الجنسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل "رنا هويدي" بكفالة 50 ألف جنيه في واقعة الفيديوهات الجنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أخلى قاضي غرفة المشورة بمحكمة 6 أكتوبر، اليوم الاثنين، سبيل الإعلامية رنا هويدي، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامها فى قضية "الفيديوهات الجنسية".

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "رنا" بعدما كشفت التحريات تورطها فى القضية.

فيما وجهت النيابة لـ"رنا" اتهامات بالتحريض على الفسق، ونشر مواد إباحية على شبكة الإنترنت، وعقب انتهاء التحقيق معها صدر قرار بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.