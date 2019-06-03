أخبار مصر | مستشار مفتي الجمهورية يكشف حقيقة استطلاع هلال شهر شوال مرة أخرى

يذكر أن دار الإفتاء المصرية، نشرت بيانا هاما بشأن موعد عيد الفطر المبارك 2019 - 1440 هجريا، قائلة إنها الجهة الرسمية الوحيدة التي من شأنها إعلان عيد الفطر وهلال شوال.

وفي بيانها أوضحت دار الإفتاء، أن لجانها الشرعية والعلمية تستطلع هلال شهر شوال بعد غروب شمس اليوم الإثنين الـ29 من شهر رمضان لعام 1440 هجرية.

Advertisements

وأشارت الدار إلى أن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية يعلن عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شوال من عدمه، اليوم عقب صلاة المغرب.

وطالبت دار الإفتاء، وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة عن ما ينشر حول أول أيام عيد الفطر المبارك، وانتظار بيانها في هذا الشأن، بعد صلاة المغرب.​