أخبار مصر | عاجل.. 'الوطنية للصحافة' تضع ضوابط للسفر في الزيارات الخارجية الرسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. 'الوطنية للصحافة' تضع ضوابط للسفر في الزيارات الخارجية الرسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة قرارًا بقصر السفر خارج البلاد في الزيارات الرسمية بما في ذلك زيارات رئيس الجمهورية، على رؤساء التحرير ومندوبي الصحف وحدهم، ولا يتم السفر بالنسبة لرؤساء مجالس الإدارات، وذلك ترشيدا للانفاق وتفعيلا لقرارات الإصلاح المالي.

وقررت الهيئة أن يكون السفر للمؤسسات الصحفية الرئيسية الأهرام وأخبار اليوم ودار التحرير ووكالة أنباء الشرق الأوسط، وأن يقتصر على اثنين فقط من المؤسسات الأربعة المذكورة، من ضمنهما رئيس تحرير الاصدار الرئيسى، ومراسل متخصص في الشئون الخارجية بالبلد المعنية بالزيارة ويجيد لغتها.

وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بالقرار والحصول على موافقتها، وكذلك إخطارها ببدلات السفر وما في حكمها.