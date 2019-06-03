أخبار مصر | "بكل اللغات" شيخ الأزهر يهنئ "السيسي" والمسلمين بحلول عيد الفطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بكل اللغات" شيخ الأزهر يهنئ "السيسي" والمسلمين بحلول عيد الفطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع فيسبوك، وتويتر، وانستجرام، اليوم الاثنين، تغريدة الإمام الأكبر، أحمد الطيب شيخ الأزهر، التي هنأ فيها الرئيس السيسي والمصريين والمسلمين حول العالم بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا الأمن والسلام لكل العالم، وذلك بكل اللغات.

وجاء في نص التهنئة: "أتقدم بصادق التهاني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى العالم بالأمن والسلام، وكل عام وأنتم بخير".