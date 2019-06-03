أخبار مصر | وزير الدفاع يلتقي وزير خارجية رواندا لبحث آفاق التعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع يلتقي وزير خارجية رواندا لبحث آفاق التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، السيد ريتشارد سيزيبيرا وزير خارجية جمهورية رواندا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً.

وتناول اللقاء بحث العديد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك ومناقشة الأوضاع فى المنطقة وما تشهدة من تهديدات تؤثر على أمن واستقرار البلدين كما تم التطرق لفرص وآفاق التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والأمنية.

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ومن جانبه، أشاد وزير خارجية رواندا بدور مصر الفاعل في المنطقة وجهود القيادة السياسية المصرية الرامية لدعم الأشقاء في القارة الإفريقية خاصه في ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي لعام 2019.

وأعرب القائد العام عن اعتزازة بالعلاقات التاريخية الراسخة والقواسم المشتركة التى تربط بين مصر ورواندا وتطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك في مختلف المجالات.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة وسفير رواندا بالقاهرة.