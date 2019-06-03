نائب يطالب بزيادة أعداد الممرضات في المستشفيات

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مريضة - صورة أرشيفية
طالب اللواء تادرس قلدس نائب أسيوط وعضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بزيادة أعداد الممرضات بالمستشفيات عامة وبمستشفى أسيوط العام بشكل خاص، وتوفير بيئة مناسبة للعمل، وتوفير التدريبات اللازمة لهم للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، متقدما بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بهذا الشأن، قائلا إن المشكلة لها أسباب واضحة يجب معالجتها، وهي عدم توفر بيئة عمل مناسبة ومرضية بالمستشفيات للممرضات وهو سبب رئيسي وراء الاستقالات، كما أن أهم الأسباب انخفاض الراتب والبدل الشهري، ما يجعلهن يقدمن استقالاتهن للبحث عن رواتب أفضل.
وأوضح قلدس أن نقص التمريض بالمستشفى يزيد من معاناة المرضى، فلا يجد المريض من يرعاه وتتأخر الخدمة الطبية بشكل ملحوظ، نتيجة زيادة الضغط على العدد القليل من الممرضات المتواجدين بالمستشفى.اقرأ أيضا| الصحة تنهي الجدل بشأن «عجز الأنسولين»يذكر أنه بسبب مشكلة نقص التمريض فهناك مستشفيات معطلة، وحضانات مرفوعة
وأوضح قلدس أن نقص التمريض بالمستشفى يزيد من معاناة المرضى، فلا يجد المريض من يرعاه وتتأخر الخدمة الطبية بشكل ملحوظ، نتيجة زيادة الضغط على العدد القليل من الممرضات المتواجدين بالمستشفى.
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يذكر أنه بسبب مشكلة نقص التمريض فهناك مستشفيات معطلة، وحضانات مرفوعة من الخدمة، وخدمات طوارئ تعمل بطاقة منخفضة، وأزمة مستفحلة في المستشفيات الجامعية ترجع لقلة أعداد التمريض التي تستفحل يوما بعد الآخر، خاصة مع عزوف العديد من طلاب الثانوية العامة عن الدخول إلى معاهد التمريض، وكلياتها.
وأدى انخفاض أعداد الممرضات إلى ارتفاع أسعار تكلفة بعض الممرضات في المستشفيات الخاصة إلى 10 آلاف جنيه شهريا، وتتعدى 25 ألف جنيه في بعض الدول العربية وتبقى الممرضات في المستشفيات الجامعية الضحية.
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