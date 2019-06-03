شكرا لقرائتكم خبر عن صالون تغريد فياض الثقافي يناقش الأدب الأفريقي بالأوبرا.. الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار خصصت الكاتبة والشاعرة اللبنانية، تغريد فياض، صالونها الثقافي الثلاثين لمناقشة الأدب الأفريقي ـ روح القارة السمراء، وذلك بمناسبة تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي. ومن المقرر أن تعقد فعاليات الصالون في سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية، الأحد المقبل، الموافق 9 يونيو الساعة الخامسة مساء. ومن المقرر أن يشهد الصالون قراءات متنوعة في الأدب الأفريقي، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى التي تلقى الضوء على هذا الأدب المميز.

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