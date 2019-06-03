شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس الاتحاد الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات، مساء الاثنين، وذلك بحضور د. صبحى حسانين، نائب رئيس الاتحاد، ود. طايع عبداللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، المشرف على معهد إعداد القادة، ود. محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، قدم د. خالد عبدالغفار التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك للحضور، ولجميع منتسبي المجتمع الجامعي، وللشعب المصري والإسلامي، متمنيًا أن يعيده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير والبركات.

وأكد الوزير اهتمام الدولة بالرياضة، ونشرها بين طلاب الجامعات، مؤكدًا دور الجامعات في اكتشاف المواهب الرياضية في مختلف الألعاب وتقديم الصورة الحضارية والنموذجية للتشجيع الرياضى داخل المنشآت الرياضية من خلال غرس الروح والقيم الرياضية لدى الطلاب.

وأشار إلى استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية 21 يونيو الحالي، مطالبًا بتشجيع الاهتمام بالرياضة بين طلاب الجامعات، وتوعيتهم بأهمية المشاركة الإيجابية في هذه البطولة وتقديم مظهر حضاري لائق لمصر.

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استعرض الاجتماع تطورات تنفيذ المشروع القومى للدراجات الجامعية «دراجة لكل طالب» المقدم من الاتحاد الرياضي للجامعات.

ويهدف المشروع لتوفير دراجة لكل طالب جامعي وكذلك للعاملين بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة، والحفاظ على الصحة واللياقة البدنية داخل الجامعات المصرية، والحد من التلوث، وكذلك توفير وسيلة انتقال للطلاب داخل وخارج الجامعات.

ويستهدف المشروع الوصول إلى ٣ ملايين طالب، خاصة في الأقاليم والمحافظات المؤهلة لاستخدام الدراجات، تمهيدا لتطوير المشروع ليصبح دراجة لكل مواطن في إطار نشر ثقافة ركوب الدراجات بين المواطنين بشكل عام، ويتضمن المشروع توفير الدراجات بدعم جهات من المجتمع المدني، وتصميم نظام عمل بالكروت الذكية لاستخدام الدراجات لحساب معدلات استعمال كل طالب لدراجته، وتصميم أماكن للركنات.

وأشار د. صبحى حسانين إلى أن الاتحاد أجرى تجربة مبدئية للمشروع خلال العام الماضي في جامعتي جنوب الوادي، وقناة السويس.

واستعرض الاجتماع تفاصيل «بطولة وطن» التي نظمها الاتحاد بمشاركة أكثر من ١٨ ألف طالب من ٣٦ جامعة مصرية، وضمت مسابقات متنوعة في ٣ ألعاب هي (كرة القدم، ألعاب القوى، وتنس الطاولة).

كما بحث الاجتماع مشاركة الاتحاد الرياضي للجامعات في أوليمبياد الجامعات بمدينة نابولي خلال الفترة من ٣ إلى ١٤ يوليو المقبل، ويشارك فيه ٤٣ لاعبًا في ٨ ألعاب هي (السباحة، ألعاب قوى، تنس الطاولة، السلاح، الرماية، الجودو، التايكوندو، الجمباز الفني).