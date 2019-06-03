شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يلتقي المدير الجديد للمعهد الفرنسي للآثار الشرقية IFAO والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، الاثنين، بمقر الوزارة بالزمالك، الدكتور لوران كولون «Laurent coulon»، المدير الجديد للمعهد الفرنسي للآثار الشرقية IFAO، والذي حرص على لقاء وزير الآثار والتعارف عليه فور توليه مهام منصبه الجديد، حيث تولى إدارة المعهد في الأول من يونيو 2019.
وخلال اللقاء بحث الوزير ود. كولون، عددًا من الموضوعات لوضع رؤى جديدة للتعاون بين الوزارة والمعهد الفرنسي في مجال العمل الأثري والمتحفي خلال الفترة المقبلة.
ووجه د. العناني على ضرورة التعاون لتدريب شباب العاملين بالوزارة وباستمرار العمل في المشاريع المشتركة الكبرى، مثل مشروع تطوير منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية.
وحصل كولون على درجة الدكتوراه في الآثار المصرية عام 1998 من جامعة السوربون بباريس، كما تقلد العديد من المناصب العلمية آخرها رئيس الجمعية الفرنسية للآثار، كما نشر العديد من الكتب والمقالات العلمية.
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