شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: استطلاع هلال شوال عقب صلاة العشاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل، مساء الاثنين، نقلا عن مصادر أن استطلاع رؤية هلال شهر شوال من عدمه لعام 1440 هجريًا.

كانت دار الإفتاء المصرية أعلنت أن غدًا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.