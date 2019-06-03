شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء 449 عملية جراحية لمرضى القلب بمستشفى قنا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أن فريق العمل من الأطباء والممرضين بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى قنا العام نجحوا في إجراء ٤٤٩ عملية جراحية لمرضى القلب من أبناء محافظة قنا وعدد من أبناء المحافظات الأخرى.

وأوضح «الهجان» أن العمليات الجراحية شملت إجراء عمليات قسطرة قلب وتركيب دعامات مجانا لعدد ٤١٠ مواطنين من أبناء محافظة قنا وعدد ٣٩ مواطنًا من أبناء محافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والشرقية وأسيوط وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر، مشيرا إلى أن العمل داخل مستشفيات المحافظة يجري على قدم وساق في جميع أيام الأسبوع للانتهاء من كل قوائم الانتظار في أسرع وقت ممكن بما يساهم في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجاً‪.‬

وأضاف أن إطلاق مبادرة إنهاء قوائم الانتظار يكشف عن مدى حرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على صحة وحياة المواطن المصرى ممن تستدعي حالاتهم الصحية تدخلاً جراحياً عاجلا وهو ما يؤكده إطلاقه للعديد من المبادرات في مجال الصحة مؤخرا استهدفت جميع الفئات العمرية، مؤكدا أن هذه المبادرات تضمن الحفاظ على صحة المصريين على مدار الأجيال الجديدة.