شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية ترفع الطوارئ بمستشفى الطلبة خلال إجازة عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، الإثنين، مستشفى الطلبة الجامعى، للاطمئنان على الاستعدادات داخل المستشفى، تحسبًا لأى طوارئ خلال العيد، واﻻطمئنان على أحوال المرضى من الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، وتقديم الهدايا الرمزية من اتحاد طلاب الجامعة، والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة إليهم، ومتابعة أعمال الصيانة والإنشاءات بالمستشفى.

وشدد جابر خلال جولته بالمستشفى على ضرورة مراجعة جميع التجهيزات الطبية، واستكمال الناقص منها، وتجهيز كميات احتياطية داخل المخازن، لأقسام الرعاية الحرجة والعاجلة، مؤكدا ضرورة تكثيف عدد الأطباء، بقسم الاستقبال والطوارئ، مع توفير عدد من الأسرّة، لتجنب حدوث أي أزمات، خلال إجازة عيد الفطر.

وصرح الدكتور أحمد مصطفى، مدير مستشفى طلبة الجامعة، بأن المستشفى يتميز بكونه ذا قدرة استيعابية عالية، حيث تضم 176 سريرًا، و8 غرف عناية جراحية، و10 أسرة عناية مركزة، و5 غرف عمليات، تعمل على مدار الساعة، و4 عربات إسعاف، بالإضافة لوحدة غسيل الكلى، والتى تضم 27 جهاز غسيل كلى، ووحدة لمعالجة المياه.