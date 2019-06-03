شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العليا للإفتاء فى ليبيا: الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية فى الحكومة الليبية الموقتة بمدينة البيضاء، مساء اليوم الاثنين، تعذر رؤية هلال شهر شوال، وأن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وبعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
فيما أعلنت الأردن، أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك.
فيما أعلنت الكويت، أن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.
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