شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان عيد الفطر الأربعاء.. مصادر: غدا إجازة بالبنوك العاملة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان دار الإفتاء المصرية، أن غدا الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأربعاء، هو أول أيام عيد الفطر المبارك، قال مسؤولان مصرفيان، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن غدا الثلاثاء، الموافق 4 يونيو 2019، يوم إجازة بالبنوك العاملة فى مصر، طبقا لقرار البنك المركزى المصرى الصادر فى هذا الشأن.
كان البنك المركزى المصرى، أعلن أمس الأحد، إنه تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر، غدا الثلاثاء، الموافق 4 يونيو 2019 وحتى الخميس الموافق 6 يونيو 2019، أى لمدة 3 أيام، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وأضاف البنك المركزى المصرى، أنه من المقرر أن تعاود البنوك المصرية العمل يوم الأحد القادم الموافق 9 يونيو 2019.
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