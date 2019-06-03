نائب يطالب بحظر السجائر الإلكترونية في مصر

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السيجارة الإلكترونية - صورة أرشيفية
شن طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، هجوما حادا على السجائر الإلكترونية وصناعها، في طلب إحاطة تقدم به، اليوم الإثنين، إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول خطورة السجائر الإلكترونية التي انتشرت كمحاولة للاقلاع عن التدخين، مطالبا بشن حملات توعية ضد أخطارها وزيادة الضرائب عليها لحد من انتشارها، إذ أن انتشار السجائر الإلكترونية ذات النكهات المختلفة، أدى إلى زيادة معدل التدخين بين المراهقين، ما دفع دولة مثل أمريكا إلى حظر هذا النوع ذو النكهات، مطالبا بتطبيق الأمر نفسه في مصر، حفاظا على صحة الأطفال والمراهقين وحتى الكبار.
وذكر متولي أن الدراسات توصلت إلى أن السجائر الإلكترونية أحيانا لا تساعد المدخن كما هو متعارف عليه، بل قد تدفعه إلى تدخين السجائر التقليدية، إذ أن 30% من مدخني السجائر الإلكترونية يعودون إلى تدخين السجائر التقليدية، بالإضافة إلى أضرارها المحتملة التي لا تقل خطورة عن أضرار السجائر التقليدية. وأعلنت منظمة
وذكر متولي أن الدراسات توصلت إلى أن السجائر الإلكترونية أحيانا لا تساعد المدخن كما هو متعارف عليه، بل قد تدفعه إلى تدخين السجائر التقليدية، إذ أن 30% من مدخني السجائر الإلكترونية يعودون إلى تدخين السجائر التقليدية، بالإضافة إلى أضرارها المحتملة التي لا تقل خطورة عن أضرار السجائر التقليدية.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن تدخين سجائر التبغ يحصد حياة حوالي 8 ملايين شخص سنويا بسبب أمراض متعلقة بالتدخين. كما أشارت المنظمة، من خلال دراسة نشرتها، إلى عدم وجود أي أدلة علمية على انعدام مخاطر تدخين السجائر الإلكترونية، عكس ما يشاع بين أوساط الشباب والمراهقين.
وكشفت الدراسة أن أكثر من 40% من ضحايا التدخين يموتون بأمراض الرئة، بينما يتسبب التدخين السلبي وحدة في وفاة نحو مليون شخص من ضمنهم أكثر من 60 ألف طفل تحت سن الخامسة.
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