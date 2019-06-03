الثانوية العامة: إجراءات جديدة لمكافحة الغش

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طالبات الثانوية العامة - صورة أرشيفية
عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات لهذا العام 659 ألفا و253 طالبا في 1817 لجنة على مستوى مدارس الجمهورية، لافتا إلى أن الوزارة أصدرت إجراءات احترازية جديدة لمكافحة الشغب بامتحانات الثانوية العامة.
وأضاف عبد الحكم أنه تم رصد اللجان التى يحدث بها شغب سنويا وتم اكتشاف عدد من اللجان الجديدة، مشيرا إلى أنه لن يعلن هذه الإجراءات الجديدة إلا بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة حتى لا يأخذ الطلاب حذرهم من ذلك، متابعا أنه سيكون في كل مدرسة بامتحانات الثانوية العامة 5 عصا إلكترونية و5 أعضاء أمن يستخدمون
وأضاف عبد الحكم أنه تم رصد اللجان التى يحدث بها شغب سنويا وتم اكتشاف عدد من اللجان الجديدة، مشيرا إلى أنه لن يعلن هذه الإجراءات الجديدة إلا بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة حتى لا يأخذ الطلاب حذرهم من ذلك، متابعا أنه سيكون في كل مدرسة بامتحانات الثانوية العامة 5 عصا إلكترونية و5 أعضاء أمن يستخدمون هذه العصيان، للتأكد من عدم وجود أي وسائل إلكترونية للغش مع الطلاب، والتأمين بالكامل مسئولية الشرطة وإذا وقعت أي أحداث شغب تبدأ الوزارة تطبيق إجراءاتها الاحترازية الجديدة.
وذكر أن الوزارة اتخذت إجراءً جديدا هذا العام بهدف ضمان صحة بيانات جميع طلاب الثانوية العامة في الامتحانات، التي ستنطلق يوم 8 يونيو الجاري، ولضمان عدم وجود أي طالب في شعبة غير شعبته على الورق. لمعرفة الإجراء (اضغط هنا)
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