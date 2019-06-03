شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء تهنئ السيسي والشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استطلعت دار الإفتاء المصرية من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية مساء اليوم الاثنين رؤية هلال شهر شوال للعام الهجرى 1440 هجريا وأول أيام عيد الفطر المبارك، وأعلنت أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان لعام 1440 هجريا وأن بعد غد الأربعاء الموافق 5 يونيو 2019 هو أول ايام عيد الفطر المبارك .

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وقال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، في بيانه الذي أصدره مساء الاثنين: استطلعت دار الافتاء المصرية مساء الاثنين الموافق 29 رمضان لعام 1440 هجريا هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلالِ شهر شوال لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجرية بِالعَيْن المجردةِ، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق 5 يونيو الجارى هو أول أيام شهر شوال لعام 1440 هجرية ،وأول أيام عيد الفطر المبارك، وأن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان لعام 1440 هجريا.

وقال مفتى الجمهورية، أن مصر تلتزم في استطلاع أهلة الشهور الهجرية بمقررات مؤتمر جدة والتي أقرتها منظمة المؤتمر الإسلامي وقرارات مجمع البحوث الإسلامية حول الضوابط المعتبرة في رؤية واستطلاع أهلة الشهور الهجرية.

واختتم مفتى الجمهورية: وبهذه المناسبةِ الكريمةِ نتقدم بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، كما نتقدمُ بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ وشعوب الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين الله سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.