شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: غدًا المتمم لشهر رمضان.. والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت دار الإفتاء المصرية أن غدًا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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