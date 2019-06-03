شكرا لقرائتكم خبر عن رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بجميع المستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بجميع المستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

كما شدد الوزير، في تصريحات، الإثنين، على متابعة العمل على مدار 24 ساعة وضرورة التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية والكميات اللازمة من أكياس الدم ومشتقاته بكل المستشفيات الجامعية.

وأشار عبدالغفار إلى ضرورة تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى الفرق الأساسية التي على رأس العمل خلال فترة العيد.

Advertisements

من جانبها، أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى بالمستشفيات الجامعية، خلال فترة عيد الفطر.

وأشار الدكتور الخشت إلى أن خطة الطوارئ تشمل رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات بكل المستشفيات الجامعية، والفرنساوي، وطوارئ قصر العيني، وأبوالريش الياباني، والمنيرة، ومركز السموم مع توفير مضادات السموم.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على تواجد الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار اليوم، كما وجه بقبول ودخول كل الحالات المرضية، سواء للعلاج السريري، أو لإجراء العمليات، وحالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.

من جانب آخر، تقدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية ورؤساء الجامعات وجميع منتسبى المجتمع الأكاديمى من أساتذة وعاملين وطلاب، بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات للقيادة السياسية والشعب المصرى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ويعربون عن تمنياتهم بأن يجعله الله سبحانه وتعالى عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.