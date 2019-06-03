شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء يتفقد استادى الدفاع الجوى والسلام استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء آخر استعدادات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بكل من استاد الدفاع الجوى واستاد السلام . وكان رئيس الوزراء قد تفقد منذ يوميين تشطيبات أعمال تطوير استاد القاهرة، استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التى تقام فى مصر شهر يونيو الجارى.

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