أخبار مصر | وزير النقل يوجه بتجهيز استاد السكة الحديد بصورة تليق بمكانة مصر الأفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل يوجه بتجهيز استاد السكة الحديد بصورة تليق بمكانة مصر الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير النقل المهندس كامل الوزير برئيس وأعضاء النقابة العامة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق، حيث أكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بالعنصر البشري باعتباره أحد أهم عوامل نجاح المنظومة.

وأوضح "الوزير"، أنه خلال الفترة الماضية وجد رغبة أكيدة من العاملين بالسكك الحديدية للمساهمة فى تطوير المرفق وتحسين الخدمة المقدمة للركاب وهو ما تجسد في تطبيق منظومة التصدي لظاهرة الركوب بدون تذكرة وزيادة إيرادات السكك الحديدية وبيع صفقات خردة ضخمة تصل قيمتها 340 مليون جنيه؛ تعد من أكبر الصفقات التي يتم بيعها من حيث الكمية والحجم وكذلك تسارع معدلات استثمار أراضي السكة الحديد والتي كان أخرها التعاقد على استثمار مساحات أراضي بالفيوم تابعة لهيئة السكك الحديدية بايراد متوقع ٨٠٠ مليون جنيه، وكذلك التعاقد على ٦ قطارات جديدة مع تالجو الاسبانية وتحسين محطات مصر والجيزة وغيرها من المحطات بمختلف الخطوط وزيادة عدد اكشاك بيع التذاكر والبدء في تنفيذ منظومة موحدة لأكشاك البيع بالمحطات بالاضافة إلى انتظام مواعيد قيام القطارات وتسارع معدلات تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث نظم الإشارات والمزلقانات وغيرها من مشروعات السكك الحديدية.

كما أكد على استمرار دعم الورش بالآلات والمعدات وقطع الغيار الأصلية ودعم البرامج التدريبية للعاملين بالسكك الحديدية لمواكبة أحدث نظم التكنولوجيا، لافتا إلى أنه سيتم استمرار تدعيم المركز الطبي للسكك الحديدية بأحدث الأجهزة للارتقاء بمستوى المنظومة الطبية للعاملينبالهيئة، مشيرًا الى أنه كما لا يسمح باي تقصير أو تهاون في العمل فان اي عامل يجتهد في عمله ويساهم في عملية التطوير سيتم اثابته طبقا لمبدأ الثواب والعقاب.

وفي سياق متصل أجرى وزير النقل جولة تفقدية بنادي السكة الحديد الرياضي الذي يعتبر أعرق الأندية المصرية حيث تفقد الوزير الانشطة المختلفة للنادي واستاد النادي الذي يتم تجهيزه بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ليكون أحد استادات التدريب لفرق بطولة الأمم الأفريقية 2019، حيث وجه الوزير بأن يكون تجهيز الاستاد بصورة متميزة تليق بمكانة مصر الأفريقية والدولية كما شدد على سرعة الاستغلال الاستثماري الأمثل للنادي لزيادة العوائد المادية للنادي ولهيئة السكك الحديدية كذلك الاهتمام بالتوسع في الأنشطة وتخريج أبطال رياضيين في كافة الالعاب بما يليق بعراقة النادي.