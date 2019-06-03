أخبار مصر | "مدبولي" يتفقد محور "ترعة الطوارئ".. ويوجه بإزالة العشش غير الآمنة و"تسكين المستحقين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مدبولي" يتفقد محور "ترعة الطوارئ".. ويوجه بإزالة العشش غير الآمنة و"تسكين المستحقين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير محور ترعة الطوارىء، وتسكين أهالي العشش والمساكن العشوائية غير الآمنة بالمنطقة.

وقال اللواء خالد عبدالعال: تم إزالة نحو 700 عشة ومسكن غير آمن، وتسكين المستحقين في مشروع أهالينا، وسيتم تطوير محور ترعة الطوارىء ليربط بين منطقة جسر السويس وصولا إلى طريق القاهرة- بلبيس الصحراوي، وسيتم إنشاء الخدمات اللازمة عليه، وكذا إعادة استغلال قطع الأراضي المتوافرة، لتوفير الخدمات اللازمة للسكان، مشيرا إلى أن تطوير هذا المحور سيسهم فى تيسير الحركة المرورية بالمنطقة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة وسرعة إزالة جميع العشش والمساكن العشوائية غير الآمنة بالمنطقة، وتسكين المستحقين طبقا للحصر الذي أعدته المحافظة، حتى يتسنى تكثيف العمل في تطوير هذا المحور المهم، الذي سيسهم في خلخلة الكثافة المرورية بالمنطقة، وتحقيق الانسيابية المطلوبة.