انت الان تتابع طارق شوقي يعلن موعد ظهور نتائج امتحانات أولى ثانوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

امتحان التابلت - صورة أرشيفية

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام، معلنا أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي هام عقب إجازة عيد الفطر المبارك للإعلان عن كافة تفاصيل نتيجة تصحيح امتحان أولى ثانوي بالتفصيل في جميع المواد، متابعا: "إحنا مش بنام عشان نطمن أبناءنا الطلاب ونطمئن على مصلحتهم".

وأكد شوقي أن نظام منصة الامتحانات أصبح جيد جدا، وخلال الفترة المقبلة سيتم أخذ ملاحظات الطلاب على القلم الإلكتروني ومساحات الإجابة وغيرها في الاعتبار.وذكر أنه في محافظة شمال سيناء -بكل ظروفها الأمنية- بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيا 2000 طالب في قلب العريش، كما أن نظام الامتحانات نجح كذلك

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