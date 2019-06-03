طارق شوقي يعلن موعد ظهور نتائج امتحانات أولى ثانوي

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امتحان التابلت - صورة أرشيفية
عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا، بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، لكشف تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام، معلنا أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي هام عقب إجازة عيد الفطر المبارك للإعلان عن كافة تفاصيل نتيجة تصحيح امتحان أولى ثانوي بالتفصيل في جميع المواد، متابعا: "إحنا مش بنام عشان نطمن أبناءنا الطلاب ونطمئن على مصلحتهم".
وأكد شوقي أن نظام منصة الامتحانات أصبح جيد جدا، وخلال الفترة المقبلة سيتم أخذ ملاحظات الطلاب على القلم الإلكتروني ومساحات الإجابة وغيرها في الاعتبار.وذكر أنه في محافظة شمال سيناء -بكل ظروفها الأمنية- بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيا 2000 طالب في قلب العريش، كما أن نظام الامتحانات نجح كذلك
وأكد شوقي أن نظام منصة الامتحانات أصبح جيد جدا، وخلال الفترة المقبلة سيتم أخذ ملاحظات الطلاب على القلم الإلكتروني ومساحات الإجابة وغيرها في الاعتبار.
وذكر أنه في محافظة شمال سيناء -بكل ظروفها الأمنية- بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان إلكترونيا 2000 طالب في قلب العريش، كما أن نظام الامتحانات نجح كذلك في جميع النجوع والمحافظات.
وقال وزير التعليم: "أصحاب المصالح حاولوا محاربة أبنائنا ببث الشائعات والأخبار التي تشوه منظومة تطوير المرحلة الثانوية الجديد، وذلك من أجل مصالحهم، كما أن الدولة مهتمة جدا باستكمال منظومة التطوير، وهناك جهد جبار سيتم بذله من أجل صالح أبنائنا الطلاب"، لافتا إلى أنه قبل تطبيق منظومة تطوير التعليم تم عمل كافة الاستعدادات الكاملة لضمان نجاحه، ولم يبدأ التطبيق فجأة مثلما يروج البعض.
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