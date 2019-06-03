انت الان تتابع 529 ساحة لصلاة عيد الفطر في الإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صلاة العيد - صورة أرشيفية

خصصت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، 529 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك، ووضعت المديرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، مجموعة من الضوابط لتطبيقها على ساحات صلاة العيد، تتضمن توفير 1058 إماما وخطيبا للصلاة بالساحات بواقع إمام أساسي وآخر احتياطي وعدم التصريح باعتلاء المنابر لغير المصرح لهم. ومن جانبه، قال الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة، إنه بناء على توجيهات وزارية وتوجيهات وكيل الوزارة خلال لقائه مع مفتشي المتابعة، تقرر متابعة الساحات ورصد أي مخالفات والتصدي لها.

وأضاف عبد البصير أنه تم التشديد على التأكد من وجود خطاب مع الإمام المكلف من الساحة من الإدارة، معتمدا بخاتمها والتعامل الصارم بإزالة أي لافتات حزبية أو انتماءات أيديولوجية. وشدد على ضرورة متابعة غرف عمليات الإدارات الفرعية والمرور عليها ورفع تقرير ساعة بساعة للغرفة الرئيسية، واتخاذ الإجراء القانوني

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