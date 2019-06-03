529 ساحة لصلاة عيد الفطر في الإسكندرية

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صلاة العيد - صورة أرشيفية
خصصت مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية، 529 ساحة لصلاة عيد الفطر المبارك، ووضعت المديرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، مجموعة من الضوابط لتطبيقها على ساحات صلاة العيد، تتضمن توفير 1058 إماما وخطيبا للصلاة بالساحات بواقع إمام أساسي وآخر احتياطي وعدم التصريح باعتلاء المنابر لغير المصرح لهم. ومن جانبه، قال الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة، إنه بناء على توجيهات وزارية وتوجيهات وكيل الوزارة خلال لقائه مع مفتشي المتابعة، تقرر متابعة الساحات ورصد أي مخالفات والتصدي لها.
وأضاف عبد البصير أنه تم التشديد على التأكد من وجود خطاب مع الإمام المكلف من الساحة من الإدارة، معتمدا بخاتمها والتعامل الصارم بإزالة أي لافتات حزبية أو انتماءات أيديولوجية. وشدد على ضرورة متابعة غرف عمليات الإدارات الفرعية والمرور عليها ورفع تقرير ساعة بساعة للغرفة الرئيسية، واتخاذ الإجراء القانوني
وأضاف عبد البصير أنه تم التشديد على التأكد من وجود خطاب مع الإمام المكلف من الساحة من الإدارة، معتمدا بخاتمها والتعامل الصارم بإزالة أي لافتات حزبية أو انتماءات أيديولوجية.
وشدد على ضرورة متابعة غرف عمليات الإدارات الفرعية والمرور عليها ورفع تقرير ساعة بساعة للغرفة الرئيسية، واتخاذ الإجراء القانوني حال وجود خطيب غير مرخص أو ساحة مخالفة.
وخصصت مديرية الأوقاف 529 ساحة موزعة على النحو التالي: 92 ساحة بإدارة الرمل، 72 ساحة بمحرم بك، 63 ساحة بإدارة المنتزه، 52 ساحة في العامرية أول، 49 ساحة في برج العرب، 47 ساحة بحي وسط، 38 ساحة في حي الجمرك، 37 ساحة بإدارة العجمي، 36 ساحة في العامرية ثان، 31 ساحة في إدارة غرب.
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