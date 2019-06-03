شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير محور ترعة الطوارىء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير محور ترعة الطوارئ، وتسكين أهالى العشش والمساكن العشوائية غير الآمنة بالمنطقة.

وقال اللواء خالد عبدالعال: «تمت إزالة نحو 700 عشة ومسكن غير آمن، وتسكين المستحقين في مشروع أهالينا، وسيتم تطوير محور ترعة الطوارئ ليربط بين منطقة جسر السويس وصولا إلى طريق القاهرة- بلبيس الصحراوى، وسيتم إنشاء الخدمات اللازمة عليه، وكذا إعادة استغلال قطع الأراضى المتوافرة، لتوفير الخدمات اللازمة للسكان، مشيرًا إلى أن تطوير هذا المحور سيسهم في تيسير الحركة المرورية بالمنطقة».

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة وسرعة إزالة جميع العشش والمساكن العشوائية غير الآمنة بالمنطقة، وتسكين المستحقين طبقًا للحصر الذي أعدته المحافظة، حتى يتسنى تكثيف العمل في تطوير هذا المحور المهم الذي سيسهم في خلخلة الكثافة المرورية بالمنطقة، وتحقيق الانسيابية المطلوبة.