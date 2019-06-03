شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية»: غدًا أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستطلع دار الإفتاء المصرية من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مساء اليوم الإثنين، هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1440 هجريًا، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن غرة شهر شوال أول أيام عيد الفطر المبارك توافق غدا الثلاثاء 4 يونيو الجاري.

وأكدت حسابات المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن شهر رمضان 29 يوما، ويكون آخر أيام الشهر، اليوم الإثنين، 3 يونيو، ليكون بذلك أول أيام عيد الفطر غدا الثلاثاء.

ويستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، اليوم الاثنين، لاستطلاع هلال شهر شوال لعام 1440 هجريًا، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المشتركة مع دار الإفتاء المصرية.

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وأكدت الحسابات الفلكية أن هلال شهر شوال وُلد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الثانية عشرة ودقيقتين ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلى، اليوم الاثنين، 29 رمضان 1440 هجريًا، الموافق 3 يونيو، وهو «يوم الرؤية».

ووفقًا للحسابات الفلكية، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة والقاهرة 6 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية»، وفى باقى محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 5 لـ7 دقائق، أما في العواصم العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 1 لـ17 دقيقة.

وأكدت الحسابات الفلكية أنه وفقًا لذلك تكون غرة شهر شوال 1440هـ فلكيًا، غدا الثلاثاء، 4 يونيو وأول أيام عيد الفطر المبارك، وصلاته ستكون في الساعة الخامسة و19 دقيقة صباحًا بمدينة القاهرة.

وقالت مصادر، إن فترة بقاء الهلال في سماء القاهرة ستكون 6 دقائق بعد غروب شمس، وفى باقى محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 5 لـ7 دقائق.