شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض ساعات حظر التجوال ساعتين بشمال سيناء لأداء صلاة العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء، الإثنين، تخفيض ساعات حظر التجوال المفروض على عدد من مدن ومناطق المحافظة لمدة ساعتين، حتى يتمكن المواطنون من أداء صلاة عيد الفطر في موعدها المحدد.

وأكد مصدر مسؤول في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه سيتم إنهاء حظر التجوال في تمام الساعة الرابعة بعد الفجر بدلًا من السادسة صباحًا، حتى يتمكن المواطنون من أداء صلاة عيد الفطر المبارك والتي تحين في تمام الساعة الخامسة وست دقائق حسب التوقيت المحلي لمدينة العريش، مشيرًا إلى أنه سيتم تخفيض ساعات وتقليل مواعيد حظر التجوال غدا الثلاثاء فقط بمناسبة العيد.

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من جانبه، أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لفك حظر التجوال الساعة الرابعة صباحا يوم العيد حتى يتمكن المواطنون من أداء صلاة عيد الفطر.

بدوره أكد الشيخ محمد العش، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، على تخصيص عدد ٢٣ ساحة لأداء صلاة عيد الفطر على مستوي مراكز ومدن المحافظة.

كان رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بحظر التجوال في شمال سيناء من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم.