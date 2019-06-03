شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توافق على تسجيل عقار جديد يعمل على خفض مستويات الكوليسترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت وزارة الصحة على تسجيل عقار «برالوينت» الجديد، والمقرر إطلاقه في الأسواق خلال الشهر المقبل، حيث يعمل هذا العقار الجديد على خفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، مما يؤدي إلى خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الدكتور إيهاب عطية، أستاذ أمراض القلب بجامعة عين شمس، إن هذا العقار الجديد يأتي عقب إقامة نتائج دراسة «أوديسي» (Odyssey Outcomes) التي أُجريت على ١٨٩٢٤ مريضًا لتكشف عن نتائج إيجابية، وقد أثبتت نتائج الدراسة أنَّ عقار (أليروكيوماب) قد خفض بشكل كبير من مخاطر الأمراض المرتبطة بالقلب والأوعية الدَّموية «MACE» والتي تشمل الأزمات القلبية والسكتة الدماغية والوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في المرضى الذين عانوا من أزمات الشَّرايين التَّاجية الحادة «ACS»، حيث أدى عقار أليروكيوماب إلى خفض احتمالية حدوث الأمراض المرتبطة بالقلب والأوعية الدَّموية بنسبة 15٪.

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وقد تم عرض تحليلات ثانوية للدراسة خلال الجلسات العلمية لمؤتمر جمعية القلب الأمريكية، حيث اقترن العلاج بعقار أليروكيوماب بانخفاض الوفاة الناتجة عن أي

سبب بنسبة 15٪، كما لوحظ ازدياد نسبة الانخفاض لدى المرضى الذين عُولجوا بعقار «برالوينت» لمدة 3 سنوات على الأقل فتصل إلى 22% أو الذين لديهم مستوى الكوليستيرول المنخفض الكثافة «الضار» (LDL-C#) 100 مجم/ ديسيلتر أو أعلى عند بدء الدراسة، حيث تصل نسبة انخفاض حالات الوفاة إلى 29%.

وقد أكدت الدراسة فعالية وأمان عقار أليروكوماب على المرضى الذين تلقوا العقار مقارنة بالمرضى الذين لم يتلقوا العقار.

وأقيمت دراسة «أوديسي» لقياس تأثير وسلامة وفعالية عقار «برالوينت» على المرضى وتم عرض تحليلات ثانوية للدراسة في الجلسات العلمية لمؤتمر جمعية القلب الأمريكية، ونشر النتائج الإيجابية التفصيلية في مجلة نيوإنجلاند جورنال أوف ميديسين (NEJM).