شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تكشف موعد إعلان أول أيام عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»: «ساعات قلائل ونستطلع هلال شوال».

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