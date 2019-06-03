شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر خلال استقباله وزيرة الهجرة: مبادرة «مصر بداية الطريق» خطوة مهمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الاثنين، الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحضور عدد من رؤساء وممثلي الجامعات المصرية، لمناقشة تفعيل مبادرة «مصر بداية الطريق».

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ناقش اللقاء سبل وآليات تفعيل المبادرة التي تهدف إلى التواصل مع قادة الفكر والسياسة حول العالم من خريجي الجامعات المصرية، وإقامة احتفالية دولية تشارك فيها هذه الشخصيات السياسية والفكرية رفيعة المستوى، تأكيدًا على الدور العلمي والثقافي البارز لمصر.

وأكد شيخ الأزهر أن مبادرة «مصر بداية الطريق» خطوة مهمة لتعزيز الدور الثقافي لمصر في العالم، وستمكنها من بناء قوة فكرية ناعمة من خريجي جامعاتها حول العالم، مبينًا أن الأزهر لن يدخر وسعًا لإنجاح هذه المبادرة من خلال خبرته الطويلة في تعليم الطلاب الوافدين والتواصل معهم بعد تخرجهم من خلال المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

من جانبها، أوضحت وزيرة الهجرة أن مشاركة الأزهر في المبادرة ستكون الأهم، كون العدد الأكبر من الطلاب الوافدين في مصر يتلقون تعليمهم في جامعة ومعاهد الأزهر، ولما يمتكله الأزهر من تجربة عريقة تمتد لمئات السنين في تعليم الوافدين والتواصل معهم، وللمكانة الكبيرة التي يحتلها الأزهر حول العالم.